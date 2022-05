ZTE Axon 40 Pro si mostra dal vivo: la fotocamera posteriore è immensa

Giorno dopo giorno vengono pubblicate in rete sempre più indiscrezioni su ZTE Axon 40, la nuova serie di smartphone di fascia premium del colosso cinese che, proprio in queste ore, vede il modello Axon 40 Pro esposto per la prima volta in un paio di foto leak dal vivo.

Come avviene in questi casi, le foto leak ci danno l’opportunità di scoprire il design del dispositivo prima dell’annuncio ufficiale: in questo caso possiamo dire che i rumor dei giorni scorsi trovano conferma.

Un leak su ZTE Axon 40 Pro mette in evidenza un modulo fotografico smisurato

Infatti, com’è possibile notare dalle due immagini sottostanti, abbiamo modo di valutare il design frontale e posteriore del device. È abbastanza chiaro che lo smartphone monti una fotocamera punch hole centrale e cornici estremamente ottimizzate, a malapena visibili lungo i lati corti del telefono, mentre posteriormente non passa di certo inosservato il modulo fotografico.

Posizionato nell’angolo superiore sinistro del device, esso è costituito da due elementi circolari al cui interno trovano posto le lenti: un teaser di qualche giorno fa confermava la presenza di un sensore principale da 100 MP, molto probabilmente inserito all’interno del cerchio superiore, mentre dei restanti due sensori non si hanno ancora informazioni.

Restando in tema, ZTE Axon 40 Ultra rappresenterà la punta di diamante con un comparto fotografico principale costituito da 3 sensori da 64 MP, una fotocamera frontale nascosta sotto il display e altri elementi di alto livello di cui non siamo ancora a conoscenza.

