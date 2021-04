Lo smartphone di punta ZTE Axon 30 Ultra verrà fornito con un caricabatterie da 66 W. Unitamente a ciò, la compagnia cinese ha confermato che la serie di smartphone di punta della società, Axon 30, sarà lanciata ufficialmente la prossima settimana. Prima del debutto, la compagnia ha stuzzicato le funzionalità del prossimo dispositivo.

ZTE Axon 30 Ultra: cosa sappiamo?

Ma ora, il dispositivo è passato attraverso l’ente per la certificazione 3C cinese e ha rivelato che lo smartphone verrà fornito con un caricabatterie rapido che dispone del numero di modello A1160A-C. Il charger supporta la ricarica da 66 W sia a 20 V a 3,25 A che a 11 V a 6 A.

Inoltre, la certificazione rivela che il device godrà anche delle modalità 15W, 18W, 36W, 45W e 55W che variano da 5V a 20V. Questa è una delle soluzioni di ricarica rapida cablata più apprezzate disponibili, ma non sono disponibili informazioni su quella wireless.

Recentemente, la società spoilerato il design anteriore dell’Axon 30 e ha rivelato bordi a doppia curvatura e fotocamere a perforazione centrale. Si conferma inoltre che il dispositivo sarà dotato di un display da 6,9 pollici con supporto per una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Sul retro, ci sarà una configurazione quad-camera che consisterà in tre lenti da 64 MP ciascuna: una per il sensore principale, una ultra-wide e una verticale. Il quarto obiettivo dovrebbe essere uno sparatutto da 8 Megapixel con zoom periscopico con zoom ottico 5X.

Sotto il cofano, il dispositivo sarà alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 888, in linea con la maggior parte dei dispositivi di punta lanciati quest’anno finora. Sarà coadiuvato da banchi RAM fino a 12 GB di tipo LPDDR5 e con storage per l’archiviazione dei dati con memorie UFS 3.1.

La serie ZTE Axon 30 sarà lanciata ufficialmente il 15 aprile in Cina. Per quanto riguarda il prezzo, il dispositivo dovrebbe costare più di 1.200 dollari ma per saperlo con certezza bisognerà attendere ancora qualche giorno per l’evento di lancio.

