ZTE Axon 30 Pro Plus UD Edition UFFICIALE: specifiche

Annunciato poche ore fa il nuovo ZTE Axon 30 Pro Plus UD Master Edition, smartphone che presenta caratteristiche extra rispetto all'Axon 30 Pro Plus in versione standard: ecco tutti dettagli.

Axon 30 Pro Plus: nuovo modello

Il nuovo telefono dell'azienda cinese è dotato di un enorme display AMOLED da 6,92 pollici, che lo colloca quasi nella categoria dei piccoli tablet. Sebbene il pannello abbia una risoluzione standard di 2400 x 1.080 (FHD+), la frequenza di aggiornamento di 120Hz e quella di campionamento del tocco di 360Hz ultra reattiva regala una transizione è più naturale.

Con ZTE Axon 30 Pro Plus UD Edition la società perfeziona ulteriormente la tecnologia della fotocamera sotto lo schermo ed elimina il problema del windowing dello schermo, presente nella generazione precedente.

Rispetto al vecchio modello, la versione UD Edition conta su un pannello posteriore in pelle e su una maggiore capacità di archiviazione, che si traduce in ben 512 GB.

Il nuovo terminale presenta sul retro una configurazione fotografica con quattro sensori: uno primario da 64 MP (con apertura di f/1,79, che dovrebbe produrre buoni scatti in condizioni di scarsa illuminazione), una cam ultra grandangolare da 8 megapixel, una macro da 5 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel; il display troviamo la selfie camera 16 megapixel.

Altre caratteristiche includono la porta USB di tipo C che, lo standard Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 e la connettività 5G.