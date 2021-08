ZTE Axon 30 con sensore fotocamera sotto il display sarà in vendita anche in Cina, finalmente. Se ricordate, ZTE è stata la prima azienda al mondo a lanciare commercialmente uno smartphone con una selfiecam in-display lo scorso anno. Pochi giorni fa, la compagnia ha svelato un modello erede di quel device. Adesso sappiamo nuove informazioni in merito alla commercializzazione dello stesso nei mercati di riferimento.

ZTE Axon 30 arriva nel mercato locale

Da oggi, lo smartphone ZTE Axon 30 è in vendita in Cina in più varianti di memoria. L'iterazione da 6 GB di RAM con 128 GB di spazio di archiviazione ha un prezzo di 2.198 yuan (~ $ 340) mentre il modello da 8 GB di RAM con 128 GB di spazio di archiviazione costa 2.498 yuan (~ $ 386).

C'è anche l'opzione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage, che costa 2.798 yuan (~ $ 433). Il modello di fascia alta della gamma con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna ha un prezzo di 3.098 yuan (~ $ 479).

Come “remind me”, l'Axon 30 è dotato di un display AMOLED da 6,92 pollici con 1,07 miliardi di colori e una risoluzione dello schermo di 2460 x 1080 pixel. Offre un rapporto di aspetto dello schermo di 20,5: 9 con una copertura del 100% della gamma di colori DCI-P3. Il dispositivo è inoltre dotato di DTS; ovvero di effetti sonori XUltra 3D in grado di fornire un'esperienza audio e video coinvolgente.

Il clou dello smartphone rimane la tecnologia della fotocamera sotto il display. Ha una disposizione del circuito ACE multi-drive che rende più naturale la transizione dell'area della telecamera sotto il pannello. La struttura dello schermo a 7 strati, lo speciale OLED, i catodi più trasparenti e gli array ad alta trasmittanza creano condizioni migliori per il sensore della fotocamera.

La selfiecam è un'ottica da 16 megapixel con una dimensione di un singolo pixel fino a 1,12 um. Sul retro, il dispositivo è dotato di una configurazione a quattro camere che include un sensore principale Sony IMX682 da 64 megapixel, abbinato a un sensore ultra wide da 8 megapixel, un macro da 5 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel.

Sotto il cofano, il telefono è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 870. È dotato di tecnologia di fusione della memoria che può utilizzare 8 GB di memoria flash come archiviazione virtuale combinata con i banchi RAM fisici da 12 GB.

ZTE Axon 30 esegue il sistema operativo Android 11 con MyOS 11 dell'azienda in cima. A tenere le luci accese ci pensa una batteria da 4.200 mAh che supporta la ricarica rapida da 55 W.

