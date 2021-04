ZTE potrebbe svelare la serie Axon 30 il 30 aprile. In questo periodo infatti, l’azienda sta rilasciando teaser pre-lancio giornalieri. Di fatto, ancora scossa dalla solida accoglienza che ha accolto il lancio della serie S30 il 31 marzo, il marchio sta per lanciare un nuovo prodotto che, a quanto pare, potrebbe essere davvero rivoluzionario su più fronti.

ZTE Axon 30 series: cosa sappiamo?

Ovviamente parliamo dell’Axon 30, che verrà proposto in due versioni: standard e Pro. Gli ultimi rumor prevedono anche il lancio di un terzo modello denominato “Axon 30 Pro+”. La divisione di telefonia mobile ZTE ha ora rivelato, sulla sua pagina Weibo ufficiale, che continuerà a rilasciare teaser giornalieri sull’Axon 30 fino al 30 aprile. Sebbene la società debba ancora annunciare ufficialmente la data di lancio, ci aspettiamo che il dispositivo venga effettivamente presentato il 30 aprile. Oppure ancora, è lecito ipotizzare che, se la nuova serie non dovesse venir ufficializzata il 30 aprile, la compagnia potrebbe rivelare il data di lancio in quel giorno.

Tuttavia, c’è una forte possibilità che la serie Axon 30 venga svelata il 30 aprile. In precedenza, il noto tipster @Digital Chat Station aveva rivelato che la nuova gamma di flagship sarebbe uscita ad aprile. Il tipster è sempre stato conosciuto per i suoi suggerimenti accurati.

Per quanto ne sappiamo, Axon 30 Pro includerà l’ultimo chip Snapdragon 888 di Qualcomm. Si dice che il dispositivo sia dotato del pannello di visualizzazione della fotocamera anteriore sotto lo schermo di Visionox e di una batteria integrata da 4500 mAh con supporto di ricarica rapida da 55 W o 65 W. Il display avrà una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una frequenza di campionamento tattile di 360Hz.

Il primo teaser di ZTE suggerisce che la serie Axon 30 sarà dotata di una potente configurazione a tripla lente che, secondo la società, potrebbe essere “il sistema di fotografia a tre principali più potente del settore“. Il telefono dovrebbe anche contenere una fotocamera sotto lo schermo anteriore da 44 MP, due speaker, un motore lineare e funzionerà sulla nuova ROM personalizzata MyOS.

La versione Axon 30 Pro + dovrebbe contenere anche un chip Snapdragon 888 ma non ci sono informazioni sul modello base. Ci aspettiamo che ulteriori dettagli emergano nei prossimi giorni.

