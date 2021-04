Il gigante tecnologico cinese ZTE dovrebbe svelare ufficialmente il suo primo telefono di punta del 2021 alla fine di questo mese. L’Axon 30 infatti, dovrebbe diventare ufficiale in Cina il 30 aprile. Prima del debutto, la pagina del prodotto per lo smartphone è apparsa sul flagship store ufficiale del brand, Jingdong (JD.com).

ZTE Axon 30: cosa sappiamo?

La pagina del prodotto manca però delle specifiche tecniche dello smartphone e persino dei dettagli sui prezzi. Invece della foto del telefono si trova un’immagine segnaposto di uno device coperto da un velo rosso. Dovremo ancora attendere il lancio ufficiale per scoprire alcune caratteristiche e il prezzo al dettaglio dello smartphone.

Dall’inizio di questo mese, ZTE ha costantemente rilasciato nuovi teaser trailer della serie Axon 30. Tuttavia, dobbiamo ancora ricostruire fare “mente locale” di tutte le informazioni rilasciate. In primis, sappiamo che ci sarà una serie di device composta da tre modelli: Axon 30 standard, Pro e Pro+.

Si prevede che la gamma includa l’ultimo chipset Snapdragon 888 di Qualcomm e che presenterà una fotocamera frontale sotto lo schermo migliorata rispetto a quella vista sul modello dello scorso anno. Il pannello tuttavia, dovrebbe essere sempre prodotto da Visionox.

Speriamo che la compagnia abbia colmato tutte le lacune fotografiche di cui era afflitto l’Axon 20 Pro. Per chi non lo sapesse, è stato il primo prodotto commerciale a disporre di una lente sotto il pannello A differenza del nuovo terminale, questo era un midrange premium con processore Snapdragon 765G sotto la scocca.

Poiché si tratta di un dispositivo di punta, lo schermo avrà una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una frequenza di campionamento tattile di 360 Hz. La serie Axon 30 verrà fornita con una potente configurazione composta da una tripla lente che la società ha soprannominato “Trinity Triple”. Inoltre, sarà composta da tre sensori, con lente principale da 64 Megapixel e un quarto “obiettivo ausiliario”. In attesa di conoscere maggiori informazioni, vi invitiamo a restare connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito.

