Zhiyun Smooth-X: lo stabilizzatore per smartphone a meno di 30 euro

Quello che ti suggeriamo oggi è un vero affare non solo per gli appassionati di fotografia, ma anche per vlogger, streamer e tiktoker. Si tratta dello stabilizzatore per smartphone Zhiyun Smoot-X, uno strumento indispensabile per catturare foto e video di qualità professionale, oggi scontato del 40%.

Stabilizzatore smartphone Zhiyun Smoot-X: caratteristiche tecniche

Lo Smooth-X è uno stabilizzatore che consente di eliminare il tremolio sia dalle foto che dalle immagini, tradizionale per chi utilizza manualmente lo smartphone. Inoltre, aggiunge numerose funzioni per scatti nettamente superiori e decisamente più facili da intraprendere. Un esempio è la possibilità di ruotare elettronicamente il supporto per effettuare foto panoramiche. L’impugnatura possiede tutti i comandi di cui hai bisogno per gestire lo zoom, lo scatto, la modalità e l’inquadratura. Molto comodo, infatti, il joystick che consente di scegliere la zona da mettere a fuoco.

Il design è estremamente solido e soprattutto pratico, grazie alla possibilità di richiudere lo strumento e renderlo piccolo quanto uno smartphone. Ottima l’asta telescopica integrata che permette di utilizzare lo stabilizzatore come selfie stick. All’interno, una batteria da 1000mAh alimenta il motore in grado di garantire 4 ore continue di ripresa. La ricarica, invece, avviene tramite cavo USB Type-C incluso nella confezione. Ottima l’applicazione Smart Filmmaking che consente di effettuare una post-produzione di livello professionale sui video. Un piccolo accessorio che porterà la fotocamera del tuo smartphone a livelli mai visti prima.

Grazie ad uno sconto del 40%, lo Zhiyun Smoot-X può essere tuo a soli 29,99 euro su Amazon per un risparmio di ben 20 euro sul prezzo di listino, sia nella variante bianca che nera.