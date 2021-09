Se avete sempre sognato di realizzare dei video di qualità cinematografica con il vostro smartphone, sappiate che questo prodotto farà al caso vostro. Si chiama Smooth Q3 ed è un gimbal per dispositivi mobili realizzato da Zhiyun, un'azienda specializzata nella costruzione di accessori per il mondo del videomaking. Oggi, grazie all'offerta del 15% potrete acquistarlo al prezzo di 92,64 euro invece di 109 euro.

Zhiyun Smooth Q3: ecco perché non potete farne a meno

Il dispositivo presenta luce di riempimento girevole integrata con pulsante a sfioramento per illuminare da tutte le angolazioni con tre livelli di luminosità regolabili. È inoltre dotato di sistema di controllo della stabilità a 3 assi e assicura registrazioni e trasmissioni dal vivo stabili senza scuotimenti. Anche le scene sportive possono essere riprese chiaramente senza alcun problema di movimenti errati.

Non riuscite a gestire tutto con le vostre mani? Ora potrete controllare le riprese con un semplice gesto ovunque voi siate e in qualunque momento. Il tutto è gestibile con una sola app e potete anche usare la funzione AILive dell'app ZY Cami per realizzare il tracciamento dei volti su più piattaforme di riproduzione in tempo reale.

Al prezzo di soli 92,64 euro è da prendere al volo. Sul mercato non si trovano stabilizzatori di eguale caratura e qualità ad un prezzo così basso. Siete pronti a diventare “registi” dei vostri ricordi?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

