Zhiyun Crane M3: display, luce LED e prezzo TOP

Il famoso produttore cinese di accessori per fotocamere Zhiyun ha lanciato il nuovo gimbal per mirrorless a 3 assi chiamato “Crane M3“.

Zhiyun Crane M3: le caratteristiche

Il nuovo oggetto dei desideri dei videomaker è dotato di un motore più potente, di innovativi controlli della fotocamera via Bluetooth e di un piccolo display, tra gli altri. Il gimbal Crane M3, stabilizzato a tre assi, è adatto per tutte le fotocamere mirrorless esistenti in commercio… o quasi. Lo schermo integrato e la luce a LED sono due delle aggiunte recenti che sono state incluse nel prodotto appena rilasciato.

Il Crane M3 è un gimbal per fotocamera compatta con diverse opzioni per l'inclinazione, per le riprese panoramiche e per i B-Roll. Una volta trovata l'opzione desiderata, la si potrà bloccare per godere di un maggiore effetto.

L'accessorio in questione può essere utilizzato con gli smartphone e anche con un gran numero di fotocamere mirrorless. Il design del suo chassis ha un look molto elegante in bianco e nero ed è realizzato con un materiale che ne garantisce anche una migliore ergonomia. Zhiyun assicura agli utenti che compreranno il Crane M3 che si godrà di un'esperienza utente meravigliosa. Non di meno, anche i motori sono ora più potenti; offrono una coppia maggiore rispetto a quelli inseriti sul modello precedente.

La luce LED a due colori da 800 lumen da 6 W è destinata a illuminare qualsiasi ambiente in cui viene utilizzata la telecamera. Secondo la compagnia, questo elemento è stato progettato per le riprese estemporanee in condizioni di scarsa illuminazione, molto comodo per chi realizza video-interviste, per chi lavora con i giornali e vuole riprese sempre stabili e ben illuminate in qualsiasi scenario d'emergenza e non solo.

Il Crane M3 non necessita di un bilanciamento continuo ad ogni cambio di lente/ottica/macchina. Questa è una chicca non da poco, fidatevi. Ci sono alcune altre funzionalità davvero intriganti nel nuovo gimbal Zhiyun; supporta il controllo Bluetooth di altre camere compatibili e gode di un touchscreen interattivo a colori da 1,22 pollici.

Infine, viene venduto ad un prezzo iniziale di 369 dollari per il pacchetto standard, mentre l'iterazione Pro costa 649 dollari. Questo bundle include uno zaino, un supporto per il telefono, un treppiede plus, il microfono TransMount Shotgun e la base di espansione. In Italia dovrebbe costare 399€ la variante standard e 699€ quella Pro; tuttavia aspettiamo una conferma ufficiale.