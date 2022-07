Zero caldo in modo FURBO: 4 gadget Amazon per stare freschi senza sprechi

La stagione più calda è qua e come ogni anno sei in cerca di modi per sopravvivere. Condizionatore? Ma magari! Ma anche se sei fortunato e in casa lo hai, quando esci fai i conti con l’afa che ti avvolge.

Sai che in realtà puoi stare fresco anche al di fuori delle tue mura? Con questi 4 gadget che ho scovato su Amazon ci metti un attimo. Comodi e adatti a chiunque, possono essere utilizzati in casa così come fuori riuscendo ad essere dei salvavita.

Non te li perdere per alcuna ragione al mondo, ora costano di meno e con Prime attivo le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Zero sudore in quattro modo diversi: scoprili subito

Si parla di ventilatori ma in questo caso te ne propongo quattro modelli diversi a cui forse non hai mai pensato. Senza indugi, te li faccio immediatamente scoprire.

il primo è un mini ventilatore da passeggio, piccolo e leggero: si mette in borsa o nello zaino e quando ti serve lo tiri fuori. 3 velocità in totale e batteria completamente ricaricabile: con un’autonomia così lo utilizzi fino ad 8 ore senza problemi. Con un ribasso del 25% lo paghi appena 14,99€ se lo compri ora su Amazon.



in totale e batteria completamente ricaricabile: con un’autonomia così lo utilizzi fino ad 8 ore senza problemi. Con un lo paghi appena se lo compri ora su Amazon. il secondo è un mini ventilatore ma questa volta, da collo. Mai sentito parlare? E’ comodissimo da tenere su mentre fai esercizio, stai alla TV o ti muovi per casa o all’esterno. Peso minimo per non darti mai fastidio e design regolabile per trovare la tua posizione perfetta. Conta che anche questo modello ha 3 velocità e con la batteria integrata, lo utilizzi per 9 ore consecutive . Con un ribasso del 12% lo paghi 19,99€ su Amazon.



. Con un lo paghi 19,99€ su Amazon. di mini ventilatori ne esistono a bizzeffe. Caldo mentre stai alla scrivania o sul posto di lavoro? Eccoti il tuo mini ventilatore da tavolo che colleghi con una porta USB a powerbank, caricatori o computer e ti rinfresca all’istante . Ruota di 360° e con il suo sistema a clip lo puoi posizionare persino su una mensola o ovunque tu voglia. Anche lui ha 3 velocità. Con un ribasso del 5% su Amazon lo paghi appena 18,99€.



e con il suo sistema a clip lo puoi posizionare persino su una mensola o ovunque tu voglia. Anche lui ha 3 velocità. Con un su Amazon lo paghi appena 18,99€. Se, infine, di ventilatori non ne vuoi sentire parlare, allora c’è questo climatizzatore portatile. E’ un raffrescatore d’aria che rende un ambiente più ampio vivibile in poco tempo, in più consuma poco e lo puoi sfruttare in 4 modalità differenti. Con un ribasso del 10% mediante coupon, lo porti a casa su Amazon con 26,99€.



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.