Zenit - Juventus in streaming: dove vederlo GRATIS

Solo poche ore al fischio d'inizio del match Zenit – Juventus, una delle più attese partite della stagione di UEFA Champions League. Se stai cercando un modo per vederla in streaming, magari gratis, ecco come fare.

Zenit – Juventus: come vederlo in streaming gratis

Tutto quello che c'è da sapere, per godere del match senza pagare alcun costo, è che la trasmissione in diretta è un'esclusiva della piattaforma Amazon Prime Video. Soprattutto, gli abbonati ai servizi Prime possono avervi accesso senza pagare sovrapprezzi rispetto al canone annuale o mensile.

Quindi, tutto quello che c'è da fare è collegarsi sulla piattaforma (già a partire dalle 19.30) e godersi la partita Zenit – Juventus completamente gratis. Puoi guardarla da smart TV, PC, smartphone, tablet, box TV e chiavette smart.

Se non hai mai usato i servizi Prime, ma vuoi comunque goderti il match, puoi accedere a una prova gratuita di 30 giorni, senza alcun vincolo di rinnovo. Non solo avrai pieno accesso a Prime Video (e quindi alle partite di Champions trasmesse sulla piattaforma), ma anche a tutti gli altri servizi riservati agli abbonati: spedizioni rapide e gratis su migliaia di prodotti, il servizio “prova prima paga poi” relativo all'abbigliamento, musica in streaming, spazio per lo storage delle fotografie e non solo.