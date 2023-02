Zelda Tears of the Kingdom: guarda il nuovo trailer e prenotalo ADESSO su Amazon

Il Nintendo Direct di ieri sera è stato l’occasione per la compagnia giapponese per presentare un nuovo fantastico trailer di The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, il nuovo capitolo della serie per Nintendo Switch e sequel del capolavoro Breath of The Wild.

Il filmato puoi guardarlo di seguito, mentre ti ricordiamo che i preordini sono aperti su Amazon al prezzo minimo garantito e con consegna garantita al D1 previsto per il 12 maggio 2023.

Zelda Tears of The Kingdom in preordine: lo spettacolare ritorno di Link

Con The Legend of Zelda Tears of The Kingdom potremo scoprire un gioco che punta a riconfermare quanto di eccellente visto nel predecessore espandendo la sua struttura ludica con novità molto interessanti, tra armi, abilità e ambientazioni inedite che nascono per portare freschezza a meccaniche già consolidate.

Il trailer in allegato ci mostra peraltro un comparto tecnico spettacolare e di prim’ordine, nonostante Nintendo Switch abbia già sulle spalle qualche anno, ma che è stato pensato evidentemente per spremere al massimo le potenzialità tecniche della piccola console ibrida.

Inevitabilmente uno dei giochi più attesi del 2023, se non il più atteso almeno tra gli appassionati Nintendo, Zelda Tears of The Kingdom è destinato a far parlare di sé per molto tempo. Prenotalo adesso su Amazon per essere sicuro di riceverlo al D1.

