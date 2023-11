Zelda Skyward Sword HD per Switch torna in offerta su Amazon (-14%)

The Legend of Zelda Skyward Sword HD per Nintendo Switch è tornato in offerta su Amazon ad un prezzo molto interessante: oggi, grazie allo sconto applicato sul listino, può essere tuo a soli 40,83 euro con un risparmio di quasi 10 euro sul prezzo ufficiale.

Zelda Skyward Sword HD per Nintendo Switch: cosa devi sapere

The Legend of Zelda: Skyward Sword è un classico intramontabile della serie Zelda, noto per la sua trama coinvolgente e l’epica ricerca della spada suprema. In questa avventura, vestirai i panni di Link, il leggendario eroe, e partirai alla ricerca della spada che darà inizio a tutte le avventure della serie.

Questa versione HD del gioco è stata ottimizzata per Nintendo Switch, offrendo una grafica migliorata e un’esperienza di gioco più fluida. Ma ciò che rende davvero speciale questa edizione è la possibilità di sfruttare i controlli di movimento più fluidi grazie ai controller Joy-Con. Utilizza i tuoi Joy-Con come spada e scudo per un coinvolgimento totale nell’azione.

Se preferisci un’esperienza di gioco più classica, ora hai la possibilità di giocare utilizzando esclusivamente i pulsanti. Questa è un’opzione inedita che ti consente di goderti l’avventura in modalità portatile o su Nintendo Switch Lite, senza la necessità di controller di movimento.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD per Nintendo Switch è un’opportunità da non perdere per gli amanti della serie Zelda e per chiunque desideri intraprendere un’epica avventura. Approfitta dell’offerta su Amazon e inizia la tua ricerca della spada suprema. La leggenda ti attende.

