Zelda Skyward Sword HD per Switch: PAZZA OFFERTA su Amazon (31€!)

The Legend of Zelda Skyward Sword HD è in offerta ad un prezzo eccezionale su Amazon.it! A soli 31 euro potete portarvi a casa infatti la remastered per Nintendo Switch dell'omonimo capitolo lanciato originariamente per Wii nel 2011.

La promozione è relativa all'edizione tedesca del gioco, ma è confermata la presenza anche dei testi in lingua italiana! A quel prezzo, insomma, si può anche accettare una copertina un po' diversa dal solito.

The Legend of Zelda Skyward Sword HD: scopriamo il gioco in offerta di oggi

Come detto in apertura, Skyward Sword HD è la rimasterizzazione in alta definizione dell'omonimo gioco per Nintendo Wii, lanciato originariamente nel 2011. Questa nuova versione, disponibile in esclusiva per Nintendo Switch, include anche grafica e prestazioni migliorate, comandi di movimento più fluidi grazie ai controller joy-con, un nuovo schema di comando basato sui pulsanti e vari miglioramenti dell'esperienza di gioco.

Skyward Sword HD si configura come un prequel dell'intera saga di The Legend of Zelda in cui Link, un giovane cavaliere e storico protagonista del franchise, è chiamato ad attraversare uno sconfinato mondo celeste e le lande ignote al sotto di esso per andare alla ricerca della sua amica di infanzia, Zelda. Il tutto mentre il misterioso patriarca dei maghi tenta di riportare in vita un'antica minaccia.

Skyward Sword è uno dei capitoli più apprezzati dai fan della serie che adesso può essere vostro in versione HD ad un prezzo incredibile grazie alla nuova offerta di Amazon.it. Se non l'avete mai giocato e avete voglia di riviverlo è un'occasione praticamente imperdibile!