Zanzariera per finestra con nastro velcro: FACILISSIMA da installare e a meno di 5€

La stagione calda e degli insetti fastidiosi si avvicina, quindi è bene prepararsi per mettere al riparo la propria abitazione. Se non disponi di una zanzariera, ma non vuoi spendere troppo per installarne una a telaio, questa soluzione personalizzabile con nastro velcro e dalle misure di 110×130 centimetri è quello che ti serve. Applicando il coupon in pagina, peraltro, puoi pagarla soltanto 4,99 euro.

Zanzariera in offerta: facile da installare

Questa zanzariera è realizzata con materiali di alta qualità, garantendoti resistenza ai raggi UV del sole e, nei periodi più freddi, può essere lavata facilmente anche a 30 gradi.

Il montaggio è davvero semplice: ti basta tagliare la rete della misura desiderata e fissarla poi al telaio della finestra sfruttando il nastro in velcro incluso nella confezione. Il nastro può poi essere rimosso facilmente senza lasciare residui, ideale per una soluzione pratica, economica e temporanea da usare nei periodi più caldi.

All’interno della confezione troverai anche un taglierino e tutto quello che ti serve per svolgere il lavoro. Il prezzo, come detto, è davvero conveniente: solo 4,99 euro, ma devi ricordarti di applicare il coupon sconto del 50% che trovi in pagina.