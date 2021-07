Le zanzare le combatti mettendo un braccialetto smart, che sembra uno dei tanti wearable che ci sono in giro, ma ha un segreto: emette potenti ultrasuoni, sicuri per noi, ma dannosi per i fastidiosi insetti.

Senza agenti chimici e di durata infinita (grazie alla batteria ricaricabile) lo porti a casa a circa 14€ ora da Amazon. Sii veloce però: hai pochissimi pezzi a disposizione.

Zanzare: risolvi con il bracciale smart

Lo metti in carica attraverso la porta USB e, quando è pronto, semplicemente lo indossi e te ne dimentichi. Anzi, ti ricorderai di lui al momento di guardare l'orario, visto che c'è anche un display che si occupa di quello.

Sotto la scocca di questo ingegnoso dispositivo, c'è un potente chip, che si occupa di emettere ultrasuoni. L'essere umano, così come gli animali domestici, non percepiscono alcun fastidio. Al contrario, le zanzare soccombono al loro destino e ti lasciano in pace.

La cosa bella è che il funzionamento di questo gioiellino è praticamente infinito. Infatti, la batteria dura fino 30 giorni in stand by e – quando è scarica – semplicemente la ricarichi per 30 minuti e sei pronto di nuovo a usarlo!

Una vera e propria genialata, questo bracciale smart contro le zanzare, che adesso porti a casa da Amazon in gran sconto a 14,96€ appena con spedizioni rapide e gratis: completa l'ordine adesso e godi anche di spedizioni rapide e gratis, se sei abbonato ai servizi Prime.

