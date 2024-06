Zanzare ADDIO con questa lampada antizanzare impermeabile in maxi sconto (-34%)

Non c’è niente di meglio adesso che godersi una bella serata estiva all’aperto, magari in balcone, sul terrazzo o in giardino, con la speranza di non lasciarsi infastidire troppo da zanzare e altri insetti. Una soluzione classica ed efficiente è usare una lampada antizanzare: te ne proponiamo una in maxi sconto su Amazon, molto potente, facile da pulire e persino impermeabile. Il prezzo in offerta è di 39,99 euro invece di 60,99.

Le caratteristiche della lampada antizanzare

La lampada è realizzata in materiale ABS e rete di ferro ed è resistente alle alte temperature, all’abrasione e ai graffi. L’impermeabilità IPX4 consente di utilizzarla sia all’interno che all’esterno e persino nelle giornate di pioggia: un aspetto che la rende estremamente versatile per ogni tipo di ambiente.

Il dispositivo utilizza una griglia elettrica da 4500V per eliminare immediatamente le zanzare al contatto e sfrutta una copertura a 360 gradi per attirarle efficacemente al suo interno. Le eliminerai senza usare sostanze chimiche nocive in giardino o in casa, in modo che l’operazione anti-zanzare sia sicura anche per bambini e animali domestici.

Il design della maniglia permette di appenderla facilmente al muro, mentre è sorprendente la sua silenziosità, che ti permetterà di utilizzarla anche mentre dormi. La griglia interna con spazi ristretti impedisce invece il contatto accidentale.

Il vassoio nascosto, infine, raccoglie le zanzare morte. Basta rimuoverlo e pulirlo con la spazzola inclusa o sciacquarlo con un po’ di acqua. Non lasciarti sfuggire quindi questa offerta su Amazon e goditi serate estive serene e senza zanzare: aggiungila subito al carrello.