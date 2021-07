Siete in cerca di un altoparlante Bluetooth potente ed economico? Zamkol 30W è in offerta su Amazon a soli 42,49 euro. Il ribasso del 29% garantisce un risparmio di ben 17,50 euro. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Speaker portatile Zamkol: caratteristiche principali

ZK202 è la 3a generazione di Zamkol e l'azienda ha aggiornato le caratteristiche del precedente modello tenendo conto dei feedback dei clienti. Ha una maggiore capacità della batteria, il suono è pulito senza distorsioni anche al massimo volumi ed è presente una tecnologia di miglioramento dei bassi XBASS per offrire un'esperienza musicale più coinvolgente.

Due driver audio da 15W forniscono un eccellente suono stereo, chiaro e con bassi potenti, senza distorsioni anche a volume massimo. Grazie all'avanzata tecnologia Bluetooth 5.0, l'altoparlante Zamkol consente di collegare facilmente qualsiasi dispositivo fino a 20m e di ottenere un suono continuo in qualsiasi situazione, in modo da poter controllare l'altoparlante comodamente dal divano. Inoltre funziona perfettamente con Amazon Alexa, Google Assistant e Siri.

Infine presentano una classificazione IPX6 che rende il dispositivo impermeabile, antipioggia, antipolvere e antiurto. Potete acquistare l'altoparlante Bluetooth Zamkol su Amazon a soli 42,49 euro, ma solo per poche ore trattandosi di un'offerta lampo. Acquistandolo oggi potreste riceverlo a casa vostra in meno di 48 ore lavorative.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

