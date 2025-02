Zalando: torna la truffa email della carta regalo da 150€

Una delle peggiori campagne di phishing svuota conto è tornata alla carica in Italia. Si tratta della truffa email collegata alla carta regalo Zalando. Questo messaggio, che sembra essere stato inviato ufficialmente dall’azienda, ma che in realtà è veicolato da cybercriminali esperti che ne imitano la grafica e ne sfruttano il logo, ha l’obiettivo di rubare dati personali, dettagli di pagamento e, quindi, denaro alle vittime.

L’esca è una Carta Regalo dal valore di 150€ che Zalando starebbe regalando a diversi utenti. Tutto comincia con una banale email che avvisa il destinatario della vincita. Per poter ricevere l’ambito premio, che permetterebbe l’acquisto sul sito del brand per un valore di 150€, l’utente deve rispondere a un questionario di pochissime domande.

Non è la prima volta che la Carta Zalando viene sfruttata per una truffa email di phishing. Il metodo è sempre lo stesso. Una volta che la vittima completa il questionario, parte un’estrazione farlocca dove tutti vincono credendo però di essere i fortunati destinatari del premio.

Per ricevere il regalo dovrà compilare un form inserendo dati personali e dettagli di pagamento per compartecipare alla spedizione, solitamente con 2€ circa.

Perché proprio Zalando per diffondere questa truffa email

I cybercriminali sono soliti diffondere campagne di phishing sfruttando brand famosi, che le persone conoscono e per i quali hanno una certa fiducia. Ecco perché Zalando è spesso sfruttata per diffondere la truffa email della carta regalo da 150€. Una strategia di ingegneria sociale ormai convenzionale per i criminali del web che cercano di raggiungere l’obiettivo del furto dati e dettagli di pagamento.

Per questo gli utenti devono sempre assumere un atteggiamento critico davanti alle email che ricevono. Il fatto che nel messaggio siano presenti logo e grafica del brand non conferma automaticamente che quella comunicazione sia ufficiale. Quindi, meglio sempre verificare l’indirizzo per esteso del mittente ed evitare di cliccare link contenuti in email di dubbia provenienza.

Inoltre, quando le offerte o i regali sono troppo belli per essere veri, come questo della Carta Regalo Zalando da 150€, la maggior parte delle volte è una truffa email dalla quale stare molto lontano.