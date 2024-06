Zaino/Trolley perfetto per Ryanair e Easy Jet (45x36x20): solo 39,95€ su Amazon

Hai prenotato il tuo volo per le vacanze estive, ed ecco l’amara scoperta: anche i bagagli da mettere nella capelliera si pagano a parte. Di incluso, nel tuo biglietto ultra lowcost, c’è soltanto un bagaglio piccolo. Dimensioni massime? 45x36x20cm. Deve starci sotto al tuo sedile. Non ti preoccupare, l’ottima notizia è che ti veniamo subito in soccorso noi con una soluzione formidabile.

Amazon propone un ottimo zaino / valigia del brand Cabin Max ad un prezzaccio a nostro avviso molto competitivo. Lo paghi solo 39,95€. Non è in offerta, in senso stretto, ma lo abbiamo comunque selezionato per te perché ci convincono moltissimo due elementi: 1) il design, che è accattivante e non sfigura nemmeno se decidi di viaggiare con un abito elegante; 2) l’estrema funzionalità: troviamo un’ampia cerniera posteriore per avere rapido accesso ad iPad o laptop, mentre la cerniera principale abbraccia in orizzontale tutto lo zaino, che si apre, dunque, proprio come una normale valigia. In questo modo, riporre ed estrarre i tuoi vestiti diventa estremamente pratico. Non si spiegazzerà nulla, te lo assicuriamo.

Lo zaino misura esattamente 45x36x20cm, il limite massimo per il bagaglio a mano piccolo delle principali lowcost come Ryanair, Wizz Air, Easyjet. Non dovrai pagare nessun supplemento. La capienza è di 30L, che a nostro avviso sono sufficienti per portarsi dietro pantaloni, felpe, camicie o t-shirt per un weekend lungo. E c’è spazio anche per qualche souvenir da portare a casa.

La tasta posteriore, pensata per gadget tech, laptop e documenti, è imbottita, in modo da garantire la massima protezione per i tuoi dispositivi. Nel complesso: davvero un ottimo prodotto. Preparati subito alla tua prossima vacanza e acquistalo subito su Amazon!