Zaino sporco all'interno? GENIALATA a 9€ per pulire in automatico

Una pallina, un supporto e nient’altro. Basta questo per pulire alla perfezione l’interno sporco dello zaino, spesso carico di briciole, tabacco, mini residui di qualsiasi cosa. Lanci dentro il gadget e lui – con il solo movimento – afferra la sporcizia e la trattiene. Dopo un po’ che è dentro, sollevala e ti renderai conto di quanta sporcizia ha trattenuto. Riutilizzabile, basta lavarla sotto acqua corrente, lasciarla asciugare e torna nuova.

Un gadget innovativo, che adesso da Amazon prendi a prezzo piccolissimo: completa l’ordine al volo per averlo a 9,90€ appena. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, offerte dai servizi Prime.

Zaino sporco, pulizia facilissima

Un prodotto innovativo, un gadget che conoscono in pochissimi, ma che dovrebbe essere in ogni borsa, valigetta e non solo. Personalmente, fumo tabacco: ti lascio immaginare cosa si accumula, nonostante appositi contenitori per conservarlo. Ad averlo conosciuto prima, un prodotto come questo, avrei evitato che il tabacco finisse anche nella custodia dell’iPad.

La semplicità di utilizzo è unica. Di fatto è tutto automatico: basta lanciare la pallina, nella sua apposita gabbietta, all’interno. Il resto lo farà da sola. Quando è sporca, la tiri fuori e la lavi. Porta adesso a casa questo sistema per la pulizia degli zaino a 9,90€ appena: scegli il colore che preferisci e completa l’ordine adesso da Amazon. Spedizioni veloci e gratuite, offerte dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.