Zaino per volare senza pensieri: capiente, ROBUSTO e misure standard

Uno zaino per volare in totale libertà quando prendi le compagnie low cost e anche quelle di linea. Con le misure standard non rischi di dover pagare il sovrapprezzo e di iniziare la vacanza con il piede sbagliato. Spazioso, robusto e con rivestimento impermeabile per tenere tutto in estrema sicurezza.

Hai tasche dedicate ai vestiti ma anche agli accessori tech così da non rinunciare a nessun dettaglio. La promozione su Amazon è la tua occasione, se sei interessato non te la perdere. Apri la pagina e approfitta dello sconto per acquistarlo a soli 23€.

Le spedizioni? Gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Zaino per volare in libertà: tutto lo spazio di cui hai bisogno

Non scegliere di prendere il bagaglio da stiva è un conto, ma arrivare in aeroporto e dover sborsare una cifra elevata perché il tuo bagaglio da cabina non rispetta le misure, è un altro paio di maniche! Inizia la tua vacanza o il tuo viaggio lavorativo senza sudori freddi con questo zaino adatto e creato ad hoc. Rispetta le misure standard di tutte le compagnie aeree così da essere libero di usarlo come e quando vuoi.

In modo particolare è 40x20x25cm ma non ha problemi di spazio. Prima di scoprire cosa ti offre nella sua interezza, devo usare un paio di righe per parlarti della sua qualità. È disponibile in colorazione nera, è realizzato in materiale robusto e impermeabile per non temere un acquazzone improvviso. Conta che gli spallacci sono regolabili, è provvisto di imbottiture e numerose tasche.

Parlando proprio di queste, c’è uno scompartimento principale con delle tasche apposite per i tuoi dispositivi come laptop e tablet oltre a una grande area dedicata ai vestiti. Se piegati in modo corretto e organizzati bene, puoi portare con te l’occorrente per una settimana fuori porta.

Non mancano all’appello tasche in rete con cerniera, spazi laterali per borraccia e ombrello, un secondo scompartimento separato per inserire prodotti da bagno e beauty.

Avrà pure le dimensioni di un semplice zaino, ma dentro è come la borsa di Mary Poppins.

Collegati su Amazon per approfittare del tuo sconto e portare a casa la tua soluzione per volare senza pensieri a soli 23€.

