Zaino bagaglio misure Ryanair (40x20x25) in maxi OFFERTA su Amazon

Se ti stai preparando a partire per un weekend primaverile ma non vuoi pagare un ulteriore bagaglio, approfitta dell’offerta Amazon attiva su questo zaino che la misure perfette per essere considerato come piccolo bagaglio su Ryanair e altre compagnie aeree low cost: puoi acquistarlo infatti a soli 25,72 euro invece di 34,99 e grazie alla spedizione Prime riceverlo subito a casa.

Zaino bagaglio Ryanair: per viaggiare leggeri senza rinunciare a niente

Questo zaino da cabina è dunque conforme alle misure richieste da Ryanair e altre compagnie aeree low cost: 40x20x25 cm ed è dotato di un design multiscomparto per darti lo spazio organizzato di cui hai bisogno per ogni esigenza.

Abbiamo una tasca separata per oggetti bagnati, uno scomparto imbottito per laptop, una tasca interna in rete con cerniera per documenti e piccoli oggetti, tasche aperte per tablet e riviste, una tasca antifurto per gli oggetti più preziosi e una grande tasca principale per vestiti e accessori di viaggio.

Insomma, non manca niente e il comfort è assicurato da una tracolla imbottita con materiale traspirante a nido d’ape che riduce lo stress sulle spalle anche per lunghi periodi. A supporto, un design con cintura per il bagaglio a mano che permette di agganciarlo facilmente a una valigia più grande.

I materiali sono impermeabili e resistenti rendendo questo zaino perfetto per ogni condizione climatica e dalla lunga durata nel tempo. Merito anche delle cerniere di alta qualità e delle cuciture rinforzate.

Infine, l’apertura della tasca a 180° è una ulteriore chicca da non sottovalutare dato che, proprio come una valigia, ti consente di accedere rapidamente ai tuoi oggetti, rendendo più semplice il passaggio ai controlli di sicurezza in aeroporto. Insomma, non gli manca niente e puoi acquistarlo adesso a soli 25,72 euro.