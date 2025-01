YouTube testa la possibilità di velocizzare i video fino a 4x

Quando un video dura un po’ troppo a lungo, possiamo velocizzarlo. Ormai da tempo YouTube ha introdotto la possibilità di rendere più veloce, fino a 2x, un contenuto e ora sembra stia ampliando ulteriormente le opzioni disponibili per gli utenti. Gli abbonati a YouTube Premium, infatti, potranno testare in anteprima la velocizzazione a 4x, il doppio di quella attuale.

Velocità quadruplicata

All’interno dell’app YouTube per Android, abbiamo due possibilità di avanzare velocemente la riproduzione di un video: tramite il cursore, spostandolo semplicemente con il dito, oppure tenendo premuto sul lato destro del player per attivare la velocità 2x, che consente di guardare i contenuti nella metà del tempo che normalmente impiegherebbe. Lo stesso effetto si può ottenere selezionando “2x” dalle opzioni a schermo.

Tra le funzionalità sperimentali di YouTube, ora, è comparsa anche l’opzione 4x, che accelererà fino al doppio di quanto può fare l’attuale opzione 2x. Tuttavia, sembra che non sia possibile avanzare in 4x semplicemente premendo sul video: sarà necessario attivarlo nelle impostazioni di riproduzione, dove è possibile selezionare le altre opzioni di velocità e rallentamento (fino a 0,25x).

Come attivare la nuova funzionalità sperimentale

Va da sé che, con una velocità di riproduzione così elevata, anche la comprensione dei contenuti potrebbe risentirne: il parlato potrebbe risultare difficile da comprendere e le immagini scorrono ancora più veloci sullo schermo, con il rischio di perdersi qualche dettaglio importante. Al tempo stesso, potrebbe invece rivelarsi piuttosto utile quando seguiamo un tutorial.

Questa funzionalità sperimentale è disponibile sia per Android che per iOS, ma solo per gli abbonati a YouTube Premium. Può essere attivata entrando nella scheda “Tu” e poi “Vantaggi Premium” e infine “Prova le nuove funzionalità sperimentali”.

Al momento sono cinque le funzionalità sperimentali disponibili. Quella legata alla nuova velocità di riproduzione, che troviamo sotto il nome di “Controlli granulari della velocità”, sarà disponibile fino al 26 febbraio.