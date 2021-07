YouTube ha appena aggiunto un nuovo modo per dare mance ai creator creator. Pensiamo al SuperThanks e al Super Sticker.

YouTube: ecco come si darà supporto agli youtubers

Gli spettatori di YouTube avranno presto un nuovo modo per dare il loro sostegno (e il loro denaro) ai loro creator preferiti. Un nuovo strumento chiamato Super Thanks consente di dare suggerimenti ai creatori; ora questo è in fase di test sulla piattaforma.

La funzione consente agli utenti di applaudire uno YouTuber scegliendo tra uno dei quattro punti di prezzo compreso fra 2 e 50 dolalri (o l'equivalente in valuta regionale). Quando un utente acquisterà una di queste quattro opzioni, vedrà un'animazione celebrativa sullo schermo e un commento colorato con il proprio nome apparirà sotto il video nella sezione dei commenti. I creatori stessi saranno in grado di rispondere a questi messaggi nello stesso modo in cui possono rispondere ai normali commenti.

L'azienda ha testato lo strumento con un nome separato, Viewer Applause, nell'ultimo anno. Ora è chiamato Super Thanks, è disponibile in versione beta in 68 paesi su desktop, Android e iOS.

Super Thanks è la quarta opzione che YouTube ha aggiunto per i creator che pagano un abbonamento alla piattaforma. Questo offre anche abbonamenti premium ai canali speciali. Poi ci sono Super Sticker e la Superchat, feature che permetterà agli spettatori di lasciare suggerimenti in chat durante i live streaming.

Mentre la funzione viene lanciata con quattro importi di pagamento tra cui scegliere, la possibilità di inserire manualmente altri importi in dollari è “sicuramente qualcosa che saremmo interessati a cercare di aggiungere“, afferma Barbara Macdonald, product manager di prodotti digitali a pagamento presso YouTube in un'intervista rilasciata a The Verge.

YouTube paga ai creator idonei una parte delle entrate pubblicitarie che vengono pubblicate all'interno dei loro video. Ma quel flusso di entrate non è sempre affidabile e si è notevolmente ridotto nei momenti in cui gli inserzionisti si sono ritirati da YouTube dopo alcune controversie avvenute pochi anni fa.

Offrire agli YouTubers la possibilità di essere pagati direttamente dai fan offre un possibile flusso di entrate di riserva in modo che questi non dipendano interamente dalla pubblicità.

I creator devono far parte del Programma partner di YouTube per ricevere l'accesso al Super Thanks.

