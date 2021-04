YouTube ora consente agli utenti di modificare il nome del canale senza modificare l’intero account Google. Di fatto, questa è una delle richieste più frequenti fatte dai content creator al servizio di Google.

YouTube: si potrà cambiare nome senza intaccare l’account BigG

YouTube sta rendendo più facile per i creator cambiare il nome e l’immagine del profilo sui loro canali. I creator potranno ora aggiornare il nome e l’immagine del loro canale all’interno della piattaforma di video in streaming e tali modifiche avranno effetto solo sul loro profilo nel servizio.

Fino ad ora, i creatori dovevano cambiare il loro nome e la loro icona dalla sezione dell’account Google; in poche parole, il loro nome su YouTube sarebbe stato lo stesso di quello usato per inviare le mail con Gmail. Ciò non aveva necessariamente senso dal punto di vista del branding o professionale e il nuovo sistema dovrebbe offrire un po’ più di flessibilità agli utenti che potrebbero preferire inviare email con il loro vero nome invece che con il nome del loro canale.

C’è però un avvertimento sostanziale sulla nuova funzione: i creatori con un badge di verifica perderanno il segno di spunta se cambiano il loro nome. YouTube afferma che occorrerà fare nuovamente domanda per ricevere di nuovo il badge.

Sia gli account personali che quelli delle aziende potranno utilizzare la nuova funzione di cambio del nome del canale. YouTube afferma che la funzione è una “richiesta principale da parte dei creator” e che verrà lanciata a partire da oggi.

Come si fa?

Sul desktop, puoi modificare il nome e l’immagine di un canale andando su YouTube Studio e poi su Personalizzazione, dove si trovano nelle schede Informazioni di base e Branding. Sul cellulare, dovete toccare la vostra immagine del profilo, quindi il vostro canale e infine, premere “Modifica canale”.

