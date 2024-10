YouTube allunga gli Shorts: ora potranno durare fino a 3 minuti

Finora, gli Shorts di YouTube avevano una durata massima di 1 minuto. Ma a breve arriverà un grosso cambiamento: la piattaforma, infatti, ne estenderà la durata a un massimo di 3 minuti, a partire dal 15 ottobre.

La modifica non sarà retroattiva: varrà, infatti, per gli short pubblicati dopo tale data e non prima. Google ha affermato di aver voluto andare così incontro ai creatori, integrando una funzionalità da loro “molto richiesta”.

Cambiamenti anche a livello di design

Ma non si tratta dell’unica novità in arrivo. Nei prossimi mesi, infatti, YouTube “migliorerà i consigli relativi agli shorts più lunghi”. Ci sarà una nuova pagina dedicata ai trend, specifica per Paese, e verrà rinnovato anche il design.

I pulsanti (mi piace, non mi piace, commenti, condividi e remix) non saranno più colorati di bianco, bensì avranno solo un contorno bianco. Lo spazio dedicato alla descrizione, invece, verrà ridotto a una sola linea.

YouTube, inoltre, aggiungerà l’opzione “Mostra meno Shorts” nella home, seppur temporaneamente. “Puoi scegliere questa impostazione cliccando sul menu a tre punti in alto a destra di qualsiasi griglia Shorts nel tuo feed Home e ti mostreremo temporaneamente meno Short nel tuo feed Home”, ha spiegato Google.

Per i creator, due novità. La prima riguarda la possibilità di creare contenuti direttamente dalla videocamera Shorts, rendendo più semplice il remix di clip – anche tratte da più video. Saranno, inoltre, introdotti i template: per utilizzarli basterà toccare “Remix” su uno short e selezionare “Usa questo template”. Un po’ come già accade per i Reel di Instagram.