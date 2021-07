L'iniziativa You&Kena di Kena Mobile è stata prorogata fino al 31 Agosto 2021.

You&Kena: i dettagli

La promozione permette di ricevere un massimo di 24 euro di credito telefonico in un anno tramite l'invito di persone a passare a Kena Mobile. Inoltre, chi passa all'operatore virtuale ex Noverca inserendo il codice personale, riceverà anch'esso un ulteriore coupon che potrà utilizzare per invitare altri amici. Praticamente, sia chi invita che ci passa a Kena riceverà questo credito bonus.

Per ricevere i 2 euro di bonus per ogni persona invitata è necessario che l'utente che cambia operatore utilizzi il codice indicato sopra, altrimenti non sarà possibile ricevere il bonus.

Il passaggio deve avvenire per poter avere i 2 euro di rimborso ogni mese, altrimenti questo beneficio non sarà garantito. Il credito omaggio ottenuto è valido fino a che se si mantiene attivo il numero in Kena Mobile, altrimenti si perderà il bonus ricevuto dalla campagna promozionale.

Validità ed altro

L'iniziativa You&Kena è stata prorogata fino a fine Agosto. Il coupon condiviso con la persona invitata è riscattabile entro il 15 Settembre 2021. Il credito accumulato una volta invitati gli amici non sarà in alcun modo recuperabile con il passaggio ad altro operatore. In pratica è spendibile solo per il rinnovo dell'offerta.

