Yankee Candle profuma TUTTA la casa: le migliori candele in PROMO

C’è una certezza nel mondo delle profumazioni ed è proprio Yankee Candle. Se ami accendere le candele in casa soprattutto ora che l’autunno è finalmente arrivato, non puoi non fare a meno di questo marchio. Con abbinamenti che risvegliano in te ricordi ed emozioni e riescono a riempire l’intera casa di sensazioni positive, sono un acquisto più che ottimo.

Anche come idea regalo sono una trovata pazzesca e sicuramente ben apprezzata. Cosa aspetti? Sono in promozione su Amazon diversi formati quindi sbizzarrisciti.

Yankee Candle, le migliori candele sul mercato: scegli le preferite

Sono sempre tra le più acquistate e appena una promozione si fa strada, vanno a ruba. Non ne sono meravigliata visto che sono la prima consumatrice di Yankee. Se non ne hai mai avuta una prima ti dico subito che puoi acquistare in diverse versioni: le giare che hanno tre dimensioni e sono le più quotate ma anche altri formati super simpatici.

Se sei interessato alle Giare in formato GRANDE ossia quelle con 150 ore di bruciatura, non perdere:

Profumazione Baby Powder in vendita su Amazon.

Profumazione Mango Peach Salsa in vendita su Amazon.

La profumazione All Is Bright in vendita su Amazon.

Profumazione Christmas Eve in vendita su Amazon.

Se sei interessato alle Giare in formato MEDIO con bruciatura fino a 75 ore, non perdere:

Profumazione Black Cherry in vendita su Amazon.

Profumazione Midsummer’ Nights in vendita su Amazon.

la Profumazione Lemon Lavander in vendita su Amazon.

Profumazione A Calm & Quiet Place in vendita su Amazon.

Se invece vuoi sperimentare più profumazioni o stai cercando un’idea regalo innovativa e al contempo carina, non perdere i set come:

2 candele profumate in giara media edizione Natalizia 2023 in vendita su Amazon.

3 candele votive profumate edizione Natalizia 2023 in vendita su Amazon.

