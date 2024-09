Yankee Candle: la candela profumata al latte di cocco in offerta a tempo (-31%)

🔔 Il prezzo è stato rimodulato, ma questa candela Yankee Candle rimane scontata a 29 euro.

Con l’autunno che si fa sempre più vicino torna anche il tempo delle elegantissime e terapeutiche candele profumate di Yankee Candle. Oggi puoi acquistare questa candela in giara grande al latte di cocco, che assicura una durata fino a 150 ore, in offerta su Amazon a soli 23,99 euro invece di 34,90.

Yankee Candle al latte di cocco: una dolcissima fragranza

Con questa candela potrai godere di un’esperienza olfattiva semplice ma rinfrescante, che viene arricchita da una dolcezza tropicale perfetta per creare un’atmosfera rilassante. La candela è fatta di ingredienti selezionati e cera di alta qualità per darti sempre un aroma costante che diffonde la fragranza in modo uniforme in tutta la stanza.

La durata della candela è garantita dalle 110 alle 150 ore, con lunghe ore di profumazione intensa. La giara in vetro che la conserva, oltre ad essere elegantissima ed un oggetto di design, è utile per conservare e preservare al meglio la fragranza tramite il coperchio sigillato. Inoltre, lo stoppino 100% cotone è pensato per una combustione uniforme e sicura per tutta la durata della candela.

Porta un tocco di relax e atmosfera nella tua casa con la Yankee Candle al latte di cocco: oggi su Amazon puoi acquistarla a soli 23,99 euro invece di 34,90.