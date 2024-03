Yankee Candle INONDA casa per 150 ore in due profumazioni AMBITE (-24%)

Entra in casa e prendi un respiro a pieni polmoni perché odora così buona che ti rilassa all’istante. Come? Con una semplice Yankee Candle. C’è un motivo se questo marchio è quello più acquistato e beh, ha tutto a che vedere con le sue fragranze.

Il formato di candela più ambito è la giara grande ed ho un’ottima notizia. Due delle profumazioni più acquistate sono in offerta su Amazon con sconti fino al 24%. Acquista subito:

Cupcake alla vaniglia a soli 20,49€

a soli 20,49€ Un posto calmo e tranquillo a soli 20,49€.

Le spedizioni sono sempre gratuite e immediate se hai un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Yankee Candle per una casa che profuma 150 ore e non solo

La bellezza delle candele Yankee Candle è che anche se non le accendi hanno la capacità di profumare un ambiente. Basta aprire il tappo della giara per sentire la fragranza nella sua forma più delicata e deliziarti di un profumino squisito in qualunque momento.

Come già ti ho detto, il marchio produce diversi formati ma quello più acquistato e ambito è la giara grande. Realizzata pienamente in vetro, una volta che la cera brucia tutta, ti rimane a disposizione con un suo coperchio a chiusura ermetica. Ottimo vero? Un consiglio in più: usa il coperchio ogni volta che vuoi chiudere la tua candela per evitare quel fumo che rovina sempre la bruciatura.

Con questo formato hai a disposizione 150 ore di bruciatura da utilizzare come vuoi. Ogni volta che la accenderai, l’intera casa verrà inondata dal tuo aroma preferito nel giro di pochissimi minuti.

Collegati immediatamente su Amazon dove puoi acquistare la tua Yankee Candle in giara grande in due versioni, lo sconto fino al 24% è da prendere al volo. Scegli tra:

Cupcake alla vaniglia a soli 20,49€

a soli 20,49€ Un posto calmo e tranquillo a soli 20,49€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.