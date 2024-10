Yankee Candle in anticipo: candela profumata natalizia in maxi sconto (-41%)

La Festa delle Offerte Prime è un’occasione perfetta per pensare già al Natale. In fondo, non è mai troppo presto per accendere l’atmosfera natalizia e puoi farlo facilmente con la candela profumata Yankee Candle “Magia di Natale”. Una chicca che puoi acquistare a soli 19,99 euro invece di 34,90 solo per oggi e domani se sei iscritto a Prime.

Yankee Candle: il profumo di Natale in casa

Questa candela profumata è pensata per evocare, manco a dirlo, l’essenza del Natale e lo fa mettendo insieme note balsamiche di pino, betulla ed un tocco di eucalipto: il risultato è una fragranza fresca e sofisticata che riempie la stanza con un’atmosfera invernale avvolgente.

La durata di questa candela va dalle 110 alle 150 ore permettendole di accompagnarti per davvero diverso tempo. Conservata in una elegante giara in vetro con coperchio, mantiene al meglio l’aroma e la rende un elegante elemento decorativo.

La candela è fatta di ingredienti di alta qualità con uno stoppino in cotone 100% senza piombo per darti una combustione uniforme e sicura.

Un’idea regalo perfetto per te o per una persona a cui vuoi bene: acquistala adesso in sconto eccezionale a soli 19,99 euro.