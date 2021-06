Lo smartwatch YAMAY è in promozione su Amazon a soli 33,99€. Il ribasso del 45% rende il prezzo di listino più conveniente mediante uno sconto effettivo di 26,00€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio nazionale.

In più si tratta di un prodotto Amazon's Choice.

YAMAY: cosa sapere su questo smartwatch pazzesco

Lo smartwatch oggi in offerta è prodotto da YAMAY e si presenta semplice ma curato nei minimi particolari. Nello specifico è disponibile in colorazione nera e il suo cinturino sport lo rende perfetto sia per polsi femminili che maschili.

La cassa ha una forma quadrata ma al suo interno cela un display a colori con 1,3 pollici di ampiezza. Oltre a poter essere personalizzato con quadranti preinstallati, offre una visione di contenuti altamente soddisfacente.

Nel suo cuore sono stati integrati numerosi sensori che servono a rilevare sia dei parametri collegati al benessere che le attività sportive. Analizzando i primi, in particolare, sono presenti un cardiofrequenzimetro, un monitor della respirazione e del sonno e un monitor dedicato al ciclo mestruale.

Le modalità sportive, invece, sono in totale 14 e possono soddisfare anche il più temerario degli sportivi. Il GPS è di tipo condiviso. Non mancano all'appello il cronometro, gli avvisi di sedentarietà, la sveglia, il controllo della musica e la funziona trova smartphone.

Lo smartwatch è altresì un ottimo assistente da polso grazie alle sue notifiche smart anche da applicazioni. In conclusione, la batteria ha un'autonomia di 7-10 giorni.

Puoi acquistare lo smartwatch di YAMAY su Amazon a soli 33,99€ in colorazione nera. Acquistalo oggi e ricevilo in sole 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In caso contrario, le spedizioni sono gratuite per i clienti che optano per la consegna presso punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch