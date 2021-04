Che Yahoo Answer fosse destinato a chiudere nel breve termine, era cosa ormai scontata. Quel portale, che per anni è stato una via di mezzo fra un forum e un motore di ricerca, ormai non ha più senso di esistere. Tuttavia, un po’ di nostalgia per chiunque l’abbia utilizzato negli ultimi 16 anni, è inevitabile.

Yahoo Answer chiude per sempre

Il 4 maggio, il sito Web sarà down definitivamente: se proverai ad aprirlo, sarai reindirizzato alla Home di Yahoo. Invece, dal 20 aprile non sarà più possibile postare domande, in alcuna sezione: potrai solo leggere quelle presenti, fino all’inizio del mese successivo. Sono queste le due date del percorso di chiusura del servizio.

Se negli anni hai postato molte domande su Answer, potrai richiederne il download fino a fine giugno 2021. Collegandoti alla sezione dedicata, potrai scaricare tutti i dati di domande e risposte. Diversamente, li perderai per sempre.

Se conosci Yahoo Answer, sai che era un posto frequentatissimo fino a qualche anno fa. Una gigantesca piattaforma di domande e risposte, che ovviamente non è riuscita a sopravvivere alla violenta diffusione dei social network e all’evoluzione dei motori di ricerca. Anche se, ancora adesso non è difficile venire reindirizzati proprio da Google su Yahoo Answer, al momento di cercare qualcosa sul Web.

App