Xioami Redmi Note 13 in offerta: il prezzo scende sotto i 170€

Il Xiaomi Redmi Note 13 da 256GB è uno smartphone di fascia media che offre alcune caratteristiche sorprendentemente avanzate e che normalmente ci si aspetterebbe di trovare su un telefono con fascia di prezzo superiore.

Grazie all’offerta di eBay che ti segnaliamo, oggi è ancora più conveniente: grazie allo sconto del 29% lo paghi solamente 169€, inoltre al momento del checkout potrai dividere l’importo in tre rate mensili scegliendo il pagamento tramite PayPal.

Equipaggiato con uno schermo AMOLED da 6.67 pollici con una risoluzione di 1080p e un tasso di aggiornamento di 120Hz, offre una buona esperienza visiva, particolarmente adatto per l’uso all’aperto grazie alla sua luminosità impressionante per la fascia di prezzo.

La configurazione della fotocamera include un sensore principale da 108 megapixel, supportato da una camera ultrawide da 8MP e una macro da 2MP. Tuttavia, mentre la camera principale si comporta decentemente, le altre non offrono prestazioni altrettanto buone, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione.

Sul fronte delle prestazioni, il Redmi Note 13 è dotato del chipset Qualcomm Snapdragon 685, abbinato a 6GB di RAM, per prestazioni fulminee anche durante la riproduzione delle app più impegnative. Il dispositivo sfrutta tutte le potenzialità di MIUI 14, l’interfaccia proprietaria di Xiaomi basata su Android 13.

In termini di autonomia, la batteria da 5000 mAh supporta una ricarica di 33W, offrendo una durata decente che dovrebbe coprire un giorno intero di utilizzo moderato. Nel complesso, il Redmi Note 13 è una scelta solida per chi cerca uno smartphone formidabile proposto ad un prezzo inferiore ai 200€. Non perdere questa offerta e acquistalo subito in forte sconto!