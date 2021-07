Ora, adesso è il momento di prendere il migliore degli zaini di Xiaomi al prezzo di una sottomarca. L'eccellente City Backpack 2 lo prendi a 24,99€ appena con spedizioni rapide e e gratis da Amazon. Sii rapido però, queste chicche del colosso cinese solitamente finiscono molto presto.

Xiaomi: zaino top a prezzo ridicolo su Amazon

Non un prodotto qualsiasi. Questo gioiellino è nella mia collezione di gadget del colosso cinese da parecchio ormai e – credimi – l'ho usato tantissimo. Sai perché? Ha le giuste dimensioni, pur avendo spazio praticamente per tutto.

C'è la tasca apposita per PC portatile e tablet, c'è un enorme scompartimento per quello che ti serve e poi – fuori – ci sono altri due tasconi con cerniera per inserire tutto quello che ti serve. Che si tratti di auricolari, chiavi, smartphone, bottiglietta d'acqua, libri, ombrello. Tutto, puoi metterci di tutto e non preoccuparti del peso: gli spallacci ti aiuteranno a distribuirlo in modo corretto sulle spalle.

A tutto questo, aggiungi che l'eccezionale zaino di Xiaomi è realizzato in tessuto impermeabile e allora il prodotto top di gamma è completo. Anzi no: non dimenticare il design, super elegante e discreto.

Il tuo affare, con questo gioiellino, lo fai oggi da Amazon: prendilo oggi a 24,99€, risparmiando il 24% e godendo anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Visto che chicca? Le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

