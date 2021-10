Xiaomi: zaino super premium a 20€ su eBay, occasione LAMPO

Questo zaino di Xiaomi, il Backpack 2, è un vero spettacolo. Perfetto per l'uso quotidiano, super spazioso e robusto, resiste anche al contatto con l'acqua. Adesso, questo gioiellino lo porti a casa a prezzo ridicolo da eBay. Un'offerta decisamente interessante, considerando il rapidissimo esaurimento delle scorte: completa rapidamente l'ordine e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis.

Xiaomi: eccellente zaino in gran sconto su eBay

Bello, elegante e compatto. L'alleato perfetto per le attività quotidiane: in città, in ufficio e non solo. Infatti, puoi affiancarlo anche ai tuoi bagagli quando parti: seppur super spazioso è particolarmente compatto.

Nella tasca principale puoi inserire un PC portatile, ma anche documenti, libri, tablet, mouse e qualsiasi cosa possa servirti per stare in giro tutto il giorno. Esternamente, una seconda tasca ti permette di inserire dispositivi più compatti come chiavi, auricolari e altri piccoli device elettronici. Infine, una terza tasca anteriore è perfette per i dispositivi che prendi più spesso (come smartphone e chiavi). Ogni scompartimento è con cerniera.

Gli spallacci imbottiti ti permettono di indossarlo comodamente anche quando è carico di peso. Lo stesso viene distribuito in modo da non pesare eccessivamente sulla schiena.

Insomma, questo zaino di Xiaomi è una vera e propria chicca, che adesso puoi portare a casa da eBay a prezzo stracciato. Te lo accaparri a 20€ circa appena con spedizioni assolutamente rapidamente e gratis. Sii veloce: scorte in rapido esaurimento.