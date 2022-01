Xiaomi Yesoul S3: spinning bike SMART spettacolare, prezzo Amazon top

Xiaomi Yesoul S3 è l’eccezionale spinning bike smart, pronta a garantirti ottimi risultati e possibilità di tenerne traccia con smartphone e tablet. Connettività Bluetooth, materiali di altissima qualità e un prezzo spettacolare su Amazon adesso: la prendi a 349€ appena e le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Xiaomi Yesoul S3: spettacolare spinning bike a gran prezzo

Un concentrato di tecnologia a servizio dei tuoi allenamenti. Un prodotto perfetto sia per chi è all’inizio sia per chi è già più allenato. A disposizione hai ben 100 livelli di resistenza: scegli quello più adatto alle tue esigenze e inizia da subito a fare sport divertendoti. Il sistema a resistenze magnetiche ti garantisce massima stabilità e fluidità durante l’utilizzo.

Il suo cuore smart è il vero punto di forza. Collega l’attrezzo in Bluetooth allo smartphone e tieni traccia di tutti i tuoi progressi. Visualizza i dati in tempo reale oppure esaminali con calma dopo ogni sessione. Grazie al supporto per tablet e smartphone, potrai tenere i tuoi device sempre con te e – se lo desideri – guardare video motivazionali oppure un film mentre ti alleni.

Un prodotto di punta spettacolare, la spinning bike Xiaomi Yesoul S3. Un dispositivo che, se dei brand più noti, avrebbe un prezzo decisamente più elevato. Per fortuna, a mettere sempre insieme qualità e prezzo ci pensa il colosso cinese. Con lo sconto Amazon del momento, hai la possibilità di portarlo a casa a 349€ appena. Le spedizioni, da venditore terzo, sono assolutamente gratuite: il prodotto arriva a casa in una manciata di giorni. Solo 5 pezzi a disposizione: sii rapido!