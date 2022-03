Xiaomi, WiFi stabile e POTENTE: l'iconico repeater torna a 10€

Quando il potente repeater di segnale WiFi di Xiaomi torna in sconto a questo prezzo su Amazon, è impossibile non segnalartelo al volo. Scelto da tantissimi utente per i suoi pregi e per il costo contenuto, a poco più di 10€ è un vero e proprio affare.

Supporta fino a 64 dispostivi e – grazie al suo design a doppia antenna – garantisce prestazioni eccezionali. Proprio dove il segnale wireless inizia a perdere colpi, posizioni lui e gli permetti di tornare al massimo. Completa al volo l'ordine per provarlo subito, godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: WiFi senza pensieri con questo repeater

Un prodotto studiato per permetterti di avere tutti i dispositivi connessi che vuoi, senza patire rallentamenti o instabilità di segnale. Infatti, il ripetitore è studiato per portare la connessione senza fili molto più lontano rispetto al router, ma non solo.

Infatti, funzionando su rete a lungo raggio (2,4Ghz) è perfetta per raggiungere tutti i dispositivi smart presenti in casa. Puoi collegarne fino a ben 64 in contemporanea.

Incredibilmente semplice e facile da configurare, basta usare l'applicazione specifica per smartphone (completamente gratuita). In un attimo, lo connetti al router principale e lo piazzi proprio dove noti che il segnale di rete inizia a calare, diventando meno potente e poco stabile.

In questo modo, gli permetti di “rimbalzare” sulle antenne del ripetitore, potenziandosi ed arrivando ai tuoi dispositivi in modo potente e stabile. Quello che dovrai fare tu è collegare i device più lontani dal router alla rete a parte, che sarà generata proprio dal repeater di Xiaomi. A quel punto, hai finito: dovrai solo goderti una rete WiFi esattamente come la desideravi.

Dato il prezzo irrisorio, il mio consiglio – se hai una casa o un ufficio molto grandi – è quello di valutare l'acquisto di più di una unità, così da creare un vero e proprio sistema. Dovrai essere veloce ad approfittare dello sconto però. Completa l'ordine adesso da Amazon e prendilo a 10€ circa appena. Godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.