Xiaomi WiFi potente: il segnale così SFONDA i muri (24€)

Il nuovissimo ripetitore di segnale di Xiaomi è in gran sconto su Amazon. Un prodotto spettacolare, che ti permette di godere di un segnale WiFi stabile e potente, anche in presenza di muri. Dotato di connettività dual band e persino di una presa ethernet, a questo prezzo è un affare. Completa l'ordine al volo per averlo a 24€ circa appena. Godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: WiFi più potente con questo ripetitore

Un prodotto bello ed elegante sotto il profilo estetico. Un dispositivo incredibilmente semplice da configurare. Puoi abbinarlo al modem tramite cavo, per aggiungere la connessione WiFi, oppure sfruttare quella che c'è già per espanderne la copertura e arrivare in punti ciechi della casa.

Proprio dove la rete inizia a diventare instabile puoi posizionare questo gioiellino e godere immediatamente di ottimi risultati. Grazie al doppio supporto, puoi sfruttare la rete a lungo raggio 2,4 Ghz (perfetta per i device di smart home) oppure quella a raggio più corto da 5 Ghz (l'ideale per dare un boost ai tuoi dispositivi).

Come sempre, l'altra qualità è garantita da brand: Xiaomi non delude. Il momento di avere un WiFi più potente, con un segnale che non si lascia intimorire dalla presenza di un muro, è adesso. Completa l'ordine al volo e accaparratelo a 24€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.