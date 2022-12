Xiaomi Watch S1 Silver: BOMBA Amazon prima di Natale (50€ in meno)

Oggi Amazon sembra abbia voluto battezzare l’elegante Xiaomi Watch S1 Silver per regalare il meglio del suo repertorio in un’unica offerta: sconto di 50 euro, spedizione gratuita in 24 ore e pagamento rateale a interessi zero. Questo è uno di quei giorni in cui le stelle si allineano, un po’ come è accaduto in Qatar nella finale tra Argentina e Francia, 36 anni dopo.

Con l’offerta di oggi, l’elegante Watch S1 Silver di Xiaomi è in offerta a 199,99 euro invece di 249,99 euro, che è il prezzo di vendita consigliato al pubblico. Completando l’ordine ora ti assicuri la consegna dello smartwatch a casa entro Natale, il massimo se lo vuoi regalare alla persona che ami o lo vorresti semplicemente sfoggiare per il tradizionale pranzo coi parenti del 25 dicembre.

Watch S1 Silver: un altro gioiello firmato Xiaomi

Eleganza, robustezza, autonomia, smart: insomma, Xiaomi ha davvero fatto le cose in grande con il nuovo Watch S1 Silver, a partire dal display in vetro zaffiro e la cassa in acciaio inossidabile, che restituisce allo smartwatch della casa asiatica un design premium superiore alla media.

Rispondi alle chiamate grazie alle chiamate Bluetooth, goditi la bellezza senza tempo dell’ampio display AMOLED da 1,43″ con frequenza di aggiornamento a 60Hz, scegli quale cinturino indossare a seconda delle occasioni (se quello in pelle di alta qualità o quello in gomma antibatterica, entrambi in dotazione).

E ancora: mettilo alla prova durante i tuoi workout, testando il supporto a 117 modalità di allenamento e nuotando in piscina o al mare. Monitora la frequenza cardiaca 24 ore su 24, anche a riposo, ottieni informazioni precise su come dormi, migliorando sensibilmente il tuo stile di vita. Tutto questo potendo contare su un’autonomia fino a 12 giorni.

Prendi al volo l’offerta di Amazon per acquistare Xiaomi Watch S1 Silver in sconto di 50 euro. E lo paghi anche in 5 comode rate mensili da 40 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.