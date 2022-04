Xiaomi Watch S1 Active a 179€: PERLA delle Offerte di Primavera Amazon

Appena annunciato, è già in sconto per un'occasione speciale. Xiaomi Watch S1 Active puoi portarlo a casa a 179€ circa appena, in occasione delle Offerte di Primavera su Amazon.

Uno smartwatch top di gamma, con a bordo una miriade di funzioni, che fanno affidamento su una scheda tecnica super completa. Design moderno e accattivante e una qualità che non scende a compromessi. Scegli la colorazione che preferisci e completa l'ordine al volo per approfittarne. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi Watch S1 Active: il top in sconto su Amazon

Con questo modello, il colosso cinese entra a gamba tesa nel mercato dei wearable da polso super premium. Un display AMOLED da 1,43″ brillante e con una frequenza di aggiornamento a 60Hz, per garantirti un'esperienza sempre fluida. L'ideale per scorrere avvisi e notifiche, ma anche per interagire al meglio con il wearable.

Goditelo nel quotidiano, sfruttando tutto quello che ha da offrire, come la possibilità di rispondere e gestire le telefonate dal polso oppure effettuare i pagamenti contactless (su circuito Mastercard).

Sfruttalo anche al momento di allenarti, puoi contare su 117 modalità sportive (di cui 19 di tipo professionale). Ogni allenamento è tracciato in modo super dettagliato, grazie alla presenza del GPS dual-band. Inoltre, puoi contare su di lui anche per gli sport in acqua, grazie alla presenza della certificazione 5ATM, che garantisce resistenza ad immersioni fino a 50 metri di profondità.

Per finire, si tratta di un validissimo alleato per la salute. Battito cardiaco misurato H24, monitoraggio della quantità di ossigeno nel sangue e della qualità del riposo notturno.

Insomma, una scheda tecnica decisamente completa, in un guscio esteticamente super accattivante. Xiaomi Watch S1 Active è perfetto da abbinare praticamente a qualsiasi outfit. Non perdere l'occasione di portarlo a casa in sconto a 179€ circa appena da Amazon. Approfitta delle Offerte di Primavera e completa l'ordine al volo, prima che la disponibilità termini. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.