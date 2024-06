Xiaomi Watch 2, sconto formidabile: a questo prezzo è lui lo smartwatch da acquistare

Il Xiaomi Watch 2, attualmente in offerta a 179,00€ su Amazon con uno sconto del 10% rispetto al prezzo consigliato di 199,99€, è uno smartwatch avanzato che offre un’ampia gamma di funzionalità. Dotato di Wear OS di Google, questo orologio intelligente supporta oltre 160 modalità sportive, monitoraggio della salute, e un display AMOLED da 1,43 pollici con una risoluzione di 466 x 466 pixel e una luminosità massima di 600 nit. Ha davvero tutto ciò che ti serve…

Il cuore del dispositivo è il processore Snapdragon W5+ Gen 1, che assicura prestazioni rapide e fluide. La batteria da 495 mAh offre un’autonomia fino a 65 ore con un uso moderato, rendendolo ideale per chi cerca un dispositivo che non necessiti di ricariche frequenti e che, quindi, risulti perfetto anche per monitorare il sonno durante la notte.

Il Xiaomi Watch 2 eccelle nel monitoraggio delle attività sportive grazie al GPS a doppia banda L1+L5, che garantisce una maggiore precisione nel rilevamento della posizione durante le sessioni di allenamento. Ovviamente, non mancano nemmeno il monitoraggio della frequenza cardiaca, dell’ossigeno nel sangue (SpO2), del sonno e dei livelli di stress. I risultati sono sempre estremamente precisi: il Watch 2 è uno dei migliori prodotti in questo segmento del mercato.

L’orologio è resistente all’acqua fino a 5ATM, il che lo rende perfetto anche per il nuoto. Nonostante la sua vasta gamma di funzionalità, il Xiaomi Watch 2 mantiene un design elegante e leggero, con una cassa in alluminio che contribuisce a renderlo comodo da indossare tutto il giorno. Rimane ancora poco tempo: agisci subito per portarlo a casa ad un super prezzo!