Xiaomi: videocamera di sicurezza 2K a 32€, prezzo ASSURDO

Questa videocamera di sicurezza Xiaomi, la Mi 360° Home Security Camera 2K, è un portento. Altissima risoluzione, un sacco di funzioni intelligenti e ora – grazie al Black Friday Amazon – anche un prezzo minuscolo. Lo porti a casa a 32,99€ invece di 49,99€. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: eccellente videocamera di sicurezza a prezzo top

Un prodotto bellissimo esteticamente, innanzitutto. Un sensore Samsung 2K inserito in una testa motorizzata, in grado di ruotare a 360 gradi, andando anche verso l'alto e il basso. In questo modo, con un solo device, tieni sotto controllo l'intera stanza.

In un attimo, configuri il dispositivo attraverso l'applicazione per Android e iOS e ne hai il pieno controllo, anche da remoto. Infatti, il device si collega a Internet tramite il WiFi e – a quel punto – è raggiungibile da qualsiasi angolo del mondo.

Non mancano funzionalità aggiuntive, perfette per la sicurezza di casa, come il sensore di visione notturna e – ancora – il rilevamento automatico dei movimenti. Inoltre, grazie all'audio bidirezionale non avrai alcun problema non solo ad ascoltare quello che accade nell'ambiente dove c'è il dispositivo, potrai anche interagire. Infatti, la presenza di uno speaker permetterà agli altri di ascoltare i messaggi che invii attraverso l'applicazione per smartphone.

Insomma, questa videocamera di sicurezza è un autentico concentrato di tecnologia, che adesso porti a casa da Amazon a gran prezzo in occasione del Black Friday: completa rapidamente l'ordine per averla a 32€ circa appena in vece di 49,99€. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.