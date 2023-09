Xiaomi Vacuum Cleaner G9 per aspirazione CICLONICA fino a 60 minuti

Il bello degli aspirapolvere senza fili è la libertà di movimento. Il brutto degli aspirapolvere senza fili è l’autonomia. Ma se ti dicessi che finalmente sul mercato c’è un modello che non ha difetti? No, non è un sogno perché sto parlando proprio di Xiaomi Vacuum Cleaner G9 che è un vero e proprio spettacolo.

Xiaomi Vacuum Cleaner G9, la scopa elettrica che non lascia dubbi

Eccezionale sotto tutti i punti di vista, se da tempo stavi pensando di acquistare un aspirapolvere senza fili questo è il modello che fa al caso tuo. Io ho quello precedente e mi trovo una fantasia, immagino questo più nuovo quanto possa essere straordinario.

Leggero, sottile e soprattutto comodo da utilizzare Xiaomi Vacuum Cleaner G9 non ha nulla di negativo sul suo conto. Con una potenza di aspirazione che azzera i tuoi problemi in termini di polvere, capelli e peli di animali è un vero e proprio successo.

Non solo il contenitore si svuota con un click, si smonta e può essere lavato sotto l’acqua in una mossa. Anche il filtro è uguale e c’è incluso un sistema HEPA per rimettere in circolo solo aria pulita.

Caratteristica più interessate è la batteria: hai fino a 60 minuti di utilizzo, in più è completamente estraibile così se vuoi ne acquisti una seconda e la alterni. Questo ti permette di cambiarla quando il tuo aspirapolvere perdere di prestazione (quando è la parola chiave) per metterlo a nuovo.

In confezione, naturalmente, trovi tutti gli accessori.

