Xiaomi Vacuum Cleaner G10 Plus: scopa elettrica premium per pulizia profonda

Sei assolutamente decisa a non fare più fatica per pulire i pavimenti di casa? Allora devi sicuramente acquistare una scopa elettrica che sia all’altezza. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello la mitica Xiaomi Vacuum Cleaner G10 Plus a soli 219,44 euro, invece che 349,99 euro. Per averla a questo prezzo inserisci il codice promozionale TECHWEEK24 al momento del pagamento.

Su eBay non viene segnalato ma il prezzo di listino e quello che vedi sopra e che potrai visualizzare anche sullo store ufficiale di Xiaomi. Dunque in questo momento potrai avvalerti di una risparmio pazzesco di oltre 130 euro. Non è chiaramente una promozione che potrà durare a lungo quindi sii rapida.

Xiaomi Vacuum Cleaner G10 Plus è potentissima e maneggevole

Sono davvero tante le caratteristiche che rendono Xiaomi Vacuum Cleaner G10 Plus una delle migliori scope elettriche in commercio. Innanzitutto gode di un bellissimo design, accattivante e ultra leggero. Gode di un’impugnatura maneggevole che potrai facilmente staccare dal tubo principale e usarla su materassi, divani e sedili dell’auto.

Possiede un’aspirazione potentissima da 150 AW che ti consente di raccogliere tutto lo sporco senza dover ripassare più volte dallo stesso. La spazzola non si aggroviglia e mantiene sempre la massima efficienza. Gode anche di un filtro a 5 strati che raccoglie anche le piccole particelle di polvere per rendere l’aria più pulita. E poi possiede una super batteria con capacità da 3000 mAh in grado di durare per oltre un’ora con una ricarica completa.

Questa è davvero una promozione pazzesca e se non fai presto rischi di perdertela. Quindi vai immediatamente su eBay e acquista la tua Xiaomi Vacuum Cleaner G10 Plus a soli 219,44 euro, invece che 349,99 euro. Per averla a questo prezzo inserisci il codice promozionale TECHWEEK24 al momento del pagamento. Ordinala subito e la riceverai comodamente a casa in appena 2 giorni senza pagare la spedizione.