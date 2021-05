Haylou LS05 è uno smartwatch parte dell'ecosistema dei prodotti di Xiaomi: ora puoi averlo in super offerta su Amazon a 31€ appena con spedizioni rapide e gratis. Un vero e proprio affare con scorte limitate.

Xiaomi: ottimo smartwatch in offerta super su Amazon

Un wearable eccezionale, dotato di ampio display da 1,28″ che ti permetterà di tenere sotto controllo tutte le informazioni che ti servono, a partire dalle notifiche ricevuto sullo smartphone al quale hai collegato il wearable.

Grazie alle 12 modalità sportive supportate, potrai tenere sotto controllo le tue performance e registrarle ogni volta che ti alleni: dovrai solo tenere il device al polso. Inoltre, è anche un validissimo monitor per la salute, grazie a funzionalità come la misurazione del battito cardiaco e il controllo della qualità del riposo notturno.

Per portare subito a casa questo eccezionale smartwatch by Xiaomi in super sconto su Amazon a 31€ circa, tutto quello che devi fare è accaparrartelo prima che le scorte finiscano.

