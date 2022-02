Xiaomi: uno smartwatch PREMIUM a 34€ per pochissime ore

Adesso è il momento di investire in uno smartwatch pazzesco, che non deluderà le aspettative perché parte dell'ecosistema Xiaomi. L'eccezionale Haylou LS10 è in sconto a prezzo super accessibile su Amazon, ma solo per una manciata di ore. Approfittando del doppio sconto lampo, lo prendi a 34€ circa appena: spunta il coupon in pagina (se non è già finito) e completa l'ordine al volo. Lo ricevi a casa con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Un dispositivo elegante e raffinato con cassa circolare. Un ampio pannello a colori da 1,32″ dotato di ottima visibilità e super personalizzabile attraverso diversi quadranti. Insomma, il wearable ideale da abbinare a qualsiasi outfit. Tantissime le funzioni, che rendono di fatto questo dispositivo un prodotto completo sotto ogni punto di vista.

Xiaomi: uno smartwatch sensazionale a prezzo super accessibile

Il tuo nuovo assistente digitale da polso non penseresti mai di poterlo pagare così poco ottenendo di fatto così tanto. Ben ottimizzato, nonostante si tratti di un nuovo modello, puoi controllare rapidamente notifiche e avvisi senza dover prendere lo smartphone.

Un monitor per la salute, pronto a fornirti dati in tempo reale dati sul battito cardiaco e anche sulla quantità di ossigeno presente nel sangue, come un vero e proprio saturimetro. Non solo, fra le funzionalità dedicate c'è anche il controllo della qualità del riposo notturno. Complice l'eccellente autonomia energetica, potrai tenerlo al polso H24 per diversi giorni prima di dover ricorrere alla ricarica.

Naturalmente, si tratta di un wearable che non si tira indietro nemmeno sotto il punto del supporto ai tuoi allenamenti. Diversi i workout a disposizione: decidi il tuo preferito, allenati e non preoccuparti. A tenere traccia dei risultati ci penserà il tuo dispositivo.

Insomma, questo smartwatch dell'ecosistema Xiaomi è un vero e proprio spettacolo. A 34€ circa appena è un autentico affare: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine al volo da Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però: si tratta di un'offerta lampo e a disponibilità limitata.