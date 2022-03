Xiaomi, uno smartwatch pazzesco a 34€: display AMOLED da 1,78"

Questo smartwatch parte dell'ecosistema Xiaomi, l'Haylou RS4, è un vero spettacolo. Si tratta del wearable che potrai prendere investendo pochissimo, ma senza incappare in delusioni.

Un prodotto che merita di essere conosciuto e approfondito per essere apprezzato al meglio. Tanto per elencare le caratteristiche principali, basterebbe considerare che a bordo c'è un ampio display AMOLED da 1,78″. Con le promozioni Amazon del momento, risparmi il 30% e lo porti a casa a 34€ circa appena. Basta spuntare il coupon in pagina e completare rapidamente l'ordine per approfittarne. Godi di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: questo è lo smartwatch economico da scegliere

Un dispositivo tutto da scoprire perché non ci si aspetta tanta qualità a un prezzo così contenuto. Esteticamente, è un dispositivo di design, tendente all'elegante, ma pronto per essere abbinato a qualsiasi outfit.

Il display, punta di diamante di questo wearable, è meraviglioso. Tipologia AMOLED, quindi rarissima in questa fascia di prezzo, e con dimensioni super generose: ben 1,78″. L'ideale per chi vuole controllare dal polso avvisi, notifiche, messaggi, identità del chiamante e promemoria. Tutto senza dover sforzare la vista.

Questo dispositivo non si tira indietro nemmeno quando si tratta di monitorare la salute. Oltre al controllo in tempo reale del battito cardiaco, puoi sfruttare la funzionalità di saturimetro, verificando la quantità di ossigeno presente nel sangue e non solo. Infatti, è anche un monitor completo per la verifica della qualità del riposo notturno.

Ancora, è un validissimo personal trainer da polso. Con diverse modalità di workout supportate, potrai facilmente tracciare i risultati di ogni sessione di allenamento, scaricando successivamente i dati all'interno dell'applicazione per Android e iOS.

Oltre alle principali, naturalmente ci sono un sacco di funzionalità supplementari, tutte da scoprire sfruttando il touchscreen dello schermo. Tutte attività che potrai svolgere senza preoccuparti dell'autonomia energetica: fino a 9 giorni al polso, senza dover ricorrere alla ricarica.

Insomma, questo ottimo smartwatch parte dell'ecosistema Xiaomi è il classico prodotto “minima spesa, massima resa”. In sconto poi diventa un vero e proprio affare: spunta il coupon in pagina su Amazon e completa l'ordine adesso per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.