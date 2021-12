Xiaomi: una FOLLIA di mini aspirapolvere a prezzo regalo

Non sempre le pulizie richiedono mezzi grandi e ingombranti. In alcune occasioni avere a portata di mano qualcosa di piccolo ma altamente funzionale è la chiave per il successo. Pensa un po' alla tua macchina, alla scrivania, a dei cassetti o persino all'armadio: eliminare la polvere e le briciole da questi posti è una vera impresa ma se ti dicessi che con uno strumento risolvi i tuoi problemi? Basta affidarti come sempre a Xiaomi che con il suo Mi Mini aspirapolvere ti regge il gioco.

Ho una notizia formidabile proprio in merito a questo prodotto: hai l'occasione di portartelo a casa con appena 29,99€ su Gshopper approfittando di un doppio sconto. Come?

Aggiungi il prodotto al carrello;

Inserisci il codice “852B6EF8C3”

Lo ricevi a casa senza alcun costo aggiuntivo in 2-6 giorni con spedizioni dalla Germania.

Insomma, fossi in te non me lo perderei visto il ribasso che supera di gran lunga il 50%.

Xiaomi Mi mini aspirapolvere: una genialata assoluta

Grande quanto due volte la tua mano e leggero come una bottiglietta d'acqua, questo mini aspirapolvere inventato da Xiaomi è un vero alleato in casa. Pensa che lo puoi utilizzare per le situazioni già descritte sopra oppure lo puoi adoperare in cucina, per fare la polvere e molto altro ancora. Grazie ai vari accessori con cui arriva, infatti, trovargli un'utilità è semplicissimo da momento che è perfetto per tutto.

Non solo, dalla sua parte vanta anche un design compatto che non ti fa impazzire quando lo devi riporre. Pensa un po': entra persino nel vano oggetti delle portiere della macchina per il massimo del comfort!

Essenziale sapere che ha una potenza di aspirazione elevata nonostante le dimensioni. In particolar modo hai a disposizione ben due modalità che utilizzi per i 30 minuti di autonomia che la batteria ti concede. Una volta terminata questa, non devi far altro che rimetterlo in carica e lui tornerà operativo in quattro e quattr'otto.

Tra gli altri punti di forza non ti vorrai perdere il contenitore che si svuota con un click e il doppio sistema di filtrazione HEPA.

